Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”

Vladimir Putin a fost de acord cu prezența europenilor la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina, potrivit unui emisar american, dar a lansat un avertisment la adresa Occidentului Liderul rus a cerut Washingtonului să clarifice cu partenerii săi europeni dacă aceștia urmăresc pacea sau războiul, scrie Reuters. Decizia de joi de a acorda Europei un …

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