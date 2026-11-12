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Politică

Misterul mormântului cu doi copii din Polonia: unul a fost fiert înainte de înmormântare, celălalt venise din Asia Centrală

c Scris de cosmin pătraşcu zamfirache
Misterul mormântului cu doi copii din Polonia: unul a fost fiert înainte de înmormântare, celălalt venise din Asia Centrală
Aosom
O descoperire arheologică a scos la iveală un ritual bizar de acum 1600 de ani. Doi copii din zone și cu un statut social diferit împărțeau același mormânt, lăsând în urmă un mister profund, dar și bănuieli despre practici îngrozitoare a unor triburi de stepă.

Sursa: Adevarul

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