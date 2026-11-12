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Politică

Miza intervenției lui Nicușor Dan la summitul de la Dublin. Ce teme importante va aduce în discuție la masa rotundă

a Scris de alexandru toader
Miza intervenției lui Nicușor Dan la summitul de la Dublin. Ce teme importante va aduce în discuție la masa rotundă
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns, joi, la cea de-a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda.

Sursa: Stirile Pro.tv

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