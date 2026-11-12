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Politică

MM Stoica, prima reacție după ce a demisionat de la FCSB: As simple as that!

l Scris de lucian negrea, reporter
MM Stoica, prima reacție după ce a demisionat de la FCSB: As simple as that!
Aosom
MM Stoica, după demisia de la FCSB: As simple as that! Îi mulțumesc lui Gigi Becali că mi-a fost alături în momentele grele

Sursa: Stiri Pe Surse

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