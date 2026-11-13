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Politică

Moartea lui Putin ar putea declanșa un război între Rusia și NATO. Scenariul exploziv analizat de RAND: Europa, în fața unei crize majore (B1tv)

z Scris de ziar com copyright directway
Moartea lui Putin ar putea declanșa un război între Rusia și NATO. Scenariul exploziv analizat de RAND: Europa, în fața unei crize majore (B1tv)
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Moartea lui Vladimir Putin ar putea deschide o perioadă de instabilitate extremă în Rusia, cu (…)

Sursa: Ziar.com

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