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Politică

Moscova interzice intrarea în Rusia pentru doi deputați și doi jurnaliști francezi

a Scris de alexandra pricop
Moscova interzice intrarea în Rusia pentru doi deputați și doi jurnaliști francezi
Aosom
Deputaţilor francezi Sacha Houlié şi Arthur Delaporte şi jurnaliştilor Ariane Chemin şi Paul Gogo li s-a interzis intrarea în Rusia

Sursa: Stiri Pe Surse

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