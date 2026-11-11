 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Motivul pentru care Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu. Ce arată motivarea instanței

o Scris de ovidiu oanță
Motivul pentru care Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu. Ce arată motivarea instanței
Aosom
Judecătorul de la Tribunalul București care i-a admis lui Călin Georgescu a doua cerere de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu și-a motivat hotărârea.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech