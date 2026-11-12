N. Dan, explicații după declarațiile legate de dezinformare: „Nu m-am referit vreodată la a cenzura vreo opinie politică”

Președintele Nicușor Dan a venit cu explicații în ceea ce privește o declarație a sa despre dezinformare și procesul corect de informare a alegătorilor în campaniile electorale. Șeful statului a subliniat faptul că nu s-a referit la posibilitatea ca statul să îngrădească cetățenii să se informeze în orice fel. „Am spus că însuși accesul la informație poate să fie îngrădit printr-un surplus de informație generată artificial”, a mai transmis el.

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