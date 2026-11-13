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Politică

„NATO islamic” se mărește. Turcia şi Qatarul au semnat un acord de apărare reciprocă

s Scris de sebastian eduard
„NATO islamic” se mărește. Turcia şi Qatarul au semnat un acord de apărare reciprocă
Aosom
Turcia şi Qatarul au semnat vineri un acord de apărare reciprocă, conform unei declaraţii a biroului preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care s-a întâlnit cu emirul Qatarului, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani la Istanbul, informează Reuters.

Sursa: Digi24

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