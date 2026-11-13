NATO riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în cazul unui război cu Rusia. Avertismentul experților

Forțele NATO s-ar putea confrunta cu o criză gravă de combustibil pentru avioane în cazul unui război de amploare în Europa. Avertismentul apare într-un studiu elaborat de Centrul de Excelență NATO pentru Securitate Energetică, potrivit căruia închiderea rafinăriilor de petrol și reducerea capacităților de producție din Europa au creat vulnerabilități importante pentru apărarea continentului. În cel mai pesimist scenariu analizat de cercetători, nici măcar preluarea tuturor rezervelor civile de combustibil nu ar fi suficientă pentru a acoperi necesarul militar.

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