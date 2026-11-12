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Politică

Nazare: Toate riscurile prezentate de Nicuşor Dan privind agenţiile de rating sunt corecte. „Am mers şi mergem în continuare pe sârmă”

s Scris de sebastian eduard
Nazare: Toate riscurile prezentate de Nicuşor Dan privind agenţiile de rating sunt corecte. „Am mers şi mergem în continuare pe sârmă”
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Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, joi seară, că toate riscurile prezentate de Nicuşor Dan în conferinţa de presă privind agenţiile de rating sunt corecte. „Am mers şi mergem în continuare pe sârmă”, apreciază ministrul.

Sursa: Digi24

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