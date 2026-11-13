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Politică

Negocieri Rusia-Ucraina. Europa va fi prezentă la următoarele discuţii, anunţă SUA

f Scris de florin răvdan
Negocieri Rusia-Ucraina. Europa va fi prezentă la următoarele discuţii, anunţă SUA
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Europa nu va lipsi de la următoarele negocieri cu Rusia cu privire la războiul din Ucraina, afirmă Jared Kushner, emisarul preşedintelui Donald Trump.

Sursa: Dcnews

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