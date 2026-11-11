 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Negocierile de la Abu Dhabi. Ucraina vrea o soluție până la sfârșitul acestui an: „Dinamica este bună”

i Scris de ion gaidău
Negocierile de la Abu Dhabi. Ucraina vrea o soluție până la sfârșitul acestui an: „Dinamica este bună”
Aosom
Ucraina a salutat miercuri „o bună dinamică” la finalul negocierilor de două zile purtate la Abu Dhabi cu Rusia sub medierea Statelor Unite, relatează AFP.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech