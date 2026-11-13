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Politică

Negocierile pentru Ucraina se complică: Putin acceptă europenii la discuții, dar trasează o linie roșie categorică

d Scris de daniel mihai dragomir
Negocierile pentru Ucraina se complică: Putin acceptă europenii la discuții, dar trasează o linie roșie categorică
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Emisarul american Steve Witkoff anunță că Europa se alătură negocierilor de pace pentru Ucraina, în timp ce Putin amenință că trupele străine sunt ținte legitime.

Sursa: Stiri Pe Surse

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