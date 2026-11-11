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Politică

Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi s-au încheiat după mai puțin de două ore. Emisarii lui Trump urmează să se întâlnească cu Putin și Zelenski

v Scris de viorica marin
Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi s-au încheiat după mai puțin de două ore. Emisarii lui Trump urmează să se întâlnească cu Putin și Zelenski
Aosom
A doua zi a discuțiilor dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia s-a încheiat după mai puțin de două ore. Teritoriile s-au aflat printre subiectele de pe agendă, în timp ce emisarul american Jared Kushner a descris negocierile drept „foarte consistente, dar destul de tensionate”.

Sursa: Adevarul

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