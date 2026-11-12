 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Nicușor Dan a confirmat în Financial Times că România a făcut o ofertă SUA pentru plata militarilor staționați la noi. Cât ar putea plăti țara noastră pentru fiecare soldat american

c Scris de cristian otopeanu
Nicușor Dan a confirmat în Financial Times că România a făcut o ofertă SUA pentru plata militarilor staționați la noi. Cât ar putea plăti țara noastră pentru fiecare soldat american
Aosom
Preşedintele României, Nicușor Dan, a confirmat într-un interviu publicat astăzi, 12 noiembrie, de Financial Times, că România s-a oferit să plătească Statelor Unite pentru menținerea trupelor americane staționate în țară.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →