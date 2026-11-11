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Politică

Nicușor Dan, apărat la CNA după scandalul cu Ovidiu Vanghele: „Dreptul la injurii nu este egal cu dreptul la liberă exprimare”

f Scris de florin pușcaș
Nicușor Dan, apărat la CNA după scandalul cu Ovidiu Vanghele: „Dreptul la injurii nu este egal cu dreptul la liberă exprimare”
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Controversa provocată de decizia președintelui Nicușor Dan de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele sale de presă a ajuns, miercuri, 11 noiembrie, în ședința CNA

Sursa: Stiri Pe Surse

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