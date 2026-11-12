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Politică

Nicușor Dan ar urma să prelungească contractul de lobby cu americanii, care va costa în total aproape 7 milioane de dolari. Cotroceniul ține la secret ce a primit România în schimbul banilor

l Scris de luiza dobrescu
Nicușor Dan ar urma să prelungească contractul de lobby cu americanii, care va costa în total aproape 7 milioane de dolari. Cotroceniul ține la secret ce a primit România în schimbul banilor
Aosom
Contractul de lobby, ținut la secret de Administrația Prezidențială, va fi prelungit cu încă șase luni, conform surselor Gândul. În total, ar fi vorba de suma de 3,4 milioane de dolari, care se adaugă la aceeași sumă, cheltuită în precedentele șase luni. În total, Nicușor Dan a cheltuit aproape 7 milioane de dolari, însă, concret, […]

Sursa: Gandul

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