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Politică

Nicușor Dan critică noile condiții impuse de Rusia Ucrainei: „Apartenența la NATO nu privește Rusia”

c Scris de coralia frigea
Nicușor Dan critică noile condiții impuse de Rusia Ucrainei: „Apartenența la NATO nu privește Rusia”
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Nicușor Dan intervine și critică noile măsuri impuse de Rusia Ucrainei, pentru un posibil armistițiu. Putin a transmis că Ucraina ar putea să intre în UE, dar nu trebuie să facă parte din nicio alianță militară.

Sursa: Mediafax Ro

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