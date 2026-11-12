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Politică

Nicușor Dan, declarații de la Dublin. Președintele participă la Summitul Comunității Politice Europene

i Scris de iulia horovei
Nicușor Dan, declarații de la Dublin. Președintele participă la Summitul Comunității Politice Europene
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Președintele Nicușor Dan, prezent la Summitul Comunității Politice Europene (The Convention Centre Dublin, Irlanda), susține o conferință de presă, joi seară.

Sursa: Dcnews

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