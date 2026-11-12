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Politică

Nicușor Dan, despre cât își permite România să plătească pentru militarii aliaților: Există un buget consistent al Apărării

b Scris de bogdan enache
Nicușor Dan, despre cât își permite România să plătească pentru militarii aliaților: Există un buget consistent al Apărării
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Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, joi seară, că orice militar străin care stă în România trebuie să aibă aceleaşi condiţii, răspunzând la întrebarea dacă România ar putea suporta cheltuielile cu militari ai aliaţilor, aşa cum a propus să facă cu militarii americani. Şeful statului a precizat că Apărarea are un buget consistent, aşa că s-ar putea face aceste cheltuieli.

Sursa: Digi24

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