Nicușor Dan, despre cât își permite România să plătească pentru militarii aliaților: Există un buget consistent al Apărării

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, joi seară, că orice militar străin care stă în România trebuie să aibă aceleaşi condiţii, răspunzând la întrebarea dacă România ar putea suporta cheltuielile cu militari ai aliaţilor, aşa cum a propus să facă cu militarii americani. Şeful statului a precizat că Apărarea are un buget consistent, aşa că s-ar putea face aceste cheltuieli.

Distribuie: Facebook Instagram