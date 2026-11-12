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Politică

Nicușor Dan, despre George Simion: „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?”

b Scris de bogdan enache
Nicușor Dan, despre George Simion: „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?”
Aosom
Președintele Nicușor Dan a răspuns, joi seară, acuzației președintelui AUR George Simion că ar fi dat ordin pentru ca protestul AUR din weekend să fie interzis: „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?”.

Sursa: Digi24

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