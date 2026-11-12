Nicușor Dan, despre menținerea lui Lucian Pahonțu la șefia SPP, deși a făcut parte din trupele de represiune la Revoluție „Nu am venit aici să ofer răzbunare”
Sursa: RfiCitește mai departe la sursa originală
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