 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Nicușor Dan, despre menținerea lui Lucian Pahonțu la șefia SPP, deși a făcut parte din trupele de represiune la Revoluție „Nu am venit aici să ofer răzbunare”

a Scris de andreea orosz
Nicușor Dan, despre menținerea lui Lucian Pahonțu la șefia SPP, deși a făcut parte din trupele de represiune la Revoluție „Nu am venit aici să ofer răzbunare”
Aosom
„Eu nu am venit aici pentru a răzbuna”. Acesta a fost răspunsul președintelui Nicușor Dan întrebat, joi seara, într-o conferință de presă la Dublin, de ce îl menține pe Lucian Pahonțu în fruntea SPP, deși a fost ofițer al Trupelor Speciale de Securitate.

Sursa: Rfi

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →