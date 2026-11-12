Nicușor Dan, despre menținerea lui Lucian Pahonțu la șefia SPP, deși a făcut parte din trupele de represiune la Revoluție „Nu am venit aici să ofer răzbunare”

„Eu nu am venit aici pentru a răzbuna”. Acesta a fost răspunsul președintelui Nicușor Dan întrebat, joi seara, într-o conferință de presă la Dublin, de ce îl menține pe Lucian Pahonțu în fruntea SPP, deși a fost ofițer al Trupelor Speciale de Securitate.

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