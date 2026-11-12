Nicușor Dan, despre refuzul de a-l demite pe Lucian Pahonțu de la conducerea SPP: „Nu am venit aici să ofer răzbunare”

La finalul conferinței de presă președintele Nicușor Dan a fost interpelat în legătură cu Lucian Pahonțu și prezența acestuia, încă, la șefia SPP. Relatăm dialogul între jurnalistul Radio România și președintele Dan, care a argumentat că atât la Primărie cât și la Cotroceni „nu a venit să ofere răzbunare”.

Distribuie: Facebook Instagram