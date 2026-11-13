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Politică

Nicușor Dan, discuții cu Edi Rama despre redobândirea de către România a „Casei Iorga” din Saranda / foto

i Scris de ioan-radu gava
Nicușor Dan, discuții cu Edi Rama despre redobândirea de către România a „Casei Iorga” din Saranda / foto
Aosom
Președintele Nicușor Dan a discutat la Dublin cu premierul Edi Rama despre aderarea Albaniei la UE și redobândirea Casei Iorga din Saranda.

Sursa: Dcnews

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