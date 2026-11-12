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Politică

Nicușor Dan, discuții de importanță strategică cu președintele Azerbaidjanului: Se conectează Marea Neagră de Marea Caspică

l Scris de lucian negrea, reporter
Nicușor Dan, discuții de importanță strategică cu președintele Azerbaidjanului: Se conectează Marea Neagră de Marea Caspică
Aosom
Nicușor Dan, discuții de importanță strategică cu președintele Azerbaidjanului: Conexiuni între Marea Neagră și Marea Caspică

Sursa: Stiri Pe Surse

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