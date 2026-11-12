„Cred că este echitabil ca orice militar străin care stă în România să aibă condiţii similare", a declarat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă, joi seară, după ce a fost întrebat dacă România poate suporta cheltuielile cu militari ai aliaţilor europeni, aşa cum a propus să facă cu trupele americane. The post Nicușor Dan: Echitabil este ca orice militar străin care stă în România să aibă condiţii similare cu cele oferite pentru americani appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗