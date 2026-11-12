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Nicușor Dan: Echitabil este ca orice militar străin care stă în România să aibă condiţii similare cu cele oferite pentru americani

a Scris de ana dima
Nicușor Dan: Echitabil este ca orice militar străin care stă în România să aibă condiţii similare cu cele oferite pentru americani
Aosom
„Cred că este echitabil ca orice militar străin care stă în România să aibă condiţii similare", a declarat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă, joi seară, după ce a fost întrebat dacă România poate suporta cheltuielile cu militari ai aliaţilor europeni, aşa cum a propus să facă cu trupele americane. The post Nicușor Dan: Echitabil este ca orice militar străin care stă în România să aibă condiţii similare cu cele oferite pentru americani appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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