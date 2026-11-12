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Politică

Nicușor Dan: „Eu nu sunt un gunoi”. Președintele își menține decizia interdicției lui Vanghele la Cotroceni

a Scris de andreea tiron
Nicușor Dan: „Eu nu sunt un gunoi”. Președintele își menține decizia interdicției lui Vanghele la Cotroceni
Aosom
Președintele Nicușor Dan și-a explicat joi, de la Dublin, decizia de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de presă de la Cotroceni.

Sursa: Jurnalul Ro

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