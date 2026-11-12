Nicușor Dan îi dă replica lui George Simion: ”Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă?”

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat joi seară la acuzațiile lansate de președintele AUR, George Simion, potrivit cărora șeful statului ar fi intervenit pentru oprirea protestului organizat în weekend în Capitală. „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?”, a declarat liderul de la Cotroceni.

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