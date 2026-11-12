Nicușor Dan îi răspunde lui George Simion, după ce liderul AUR l-a acuzat că i-a blocat protestul din București. Ce a transmis președintele României

Președintele Nicușor Dan, aflat joi, 12 noiembrie, în vizită oficială la Dublin, a comentat declarațiile făcute de liderul AUR, George Simion, care l-a acuzat pe șeful statului că i-ar fi ordonat primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, să nu ofere autorizație pentru manifestația pe care partidul său dorește să o organizeze sâmbătă, 14 noiembrie, în […]

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