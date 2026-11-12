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Politică

Nicușor Dan îl acuză pe George Simion că „spune tâmpenii”: „Ăsta e comentariul meu”

n Scris de narcis ghiurca
Nicușor Dan îl acuză pe George Simion că „spune tâmpenii”: „Ăsta e comentariul meu”
Aosom
Președintele Nicușor Dan a negat joi seară, 12 noiembrie, că ar fi intervenit pentru interzicerea protestului anunțat de AUR și a criticat afirmațiile liderului formațiunii, George Simion.

Sursa: Adevarul

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