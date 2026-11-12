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Politică

Nicușor Dan, întâlnire bilaterală cu Fridrich Merz, la Dublin. Ce au discutat președintele și cancelarul german

b Scris de bogdan enache
Nicușor Dan, întâlnire bilaterală cu Fridrich Merz, la Dublin. Ce au discutat președintele și cancelarul german
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, joi, o întâlnire bilaterală cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în cadrul celei de a noua reuniuni a Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda, la Dublin.

Sursa: Digi24

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