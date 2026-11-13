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Politică

Nicușor Dan, întrebat de ce îl menține pe Lucian Pahonțu la conducerea SPP: „Eu nu am venit aici pentru a răzbuna!”

v Scris de valentina prelipcean(
Nicușor Dan, întrebat de ce îl menține pe Lucian Pahonțu la conducerea SPP: „Eu nu am venit aici pentru a răzbuna!”
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Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, 12 noiembrie, la Dublin, că mandatul său este să pună lucrurile în ordine, după ce a fost întrebat de ce îl menține pe Lucian Pahonțu la conducerea Serviciului de Protecție și Pază.

Sursa: Monitorul Cluj

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