Nicușor Dan, întrebat de ce îl menține pe Lucian Pahonțu la conducerea SPP: „Eu nu am venit aici pentru a răzbuna!”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, 12 noiembrie, la Dublin, că mandatul său este să pună lucrurile în ordine, după ce a fost întrebat de ce îl menține pe Lucian Pahonțu la conducerea Serviciului de Protecție și Pază.

Sursa: Monitorul Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗