Nicușor Dan l-a decorat post-mortem pe avocatul Marius Harosa, liderul juridic al mișcării Roșia Montană: „În zeci de cauze, pro bono, a reprezentat interesul public”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, joi seară, motivele pentru care a decis să îi confere post-mortem Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler avocatului clujean Marius Liviu Harosa. Șeful statului a subliniat rolul esențial pe care juristul l-a avut în cadrul mișcării civice Roșia Montană, amintind că acesta a reprezentat gratuit interesul public în zeci de procese și a sprijinit statul român în disputa internațională de arbitraj.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗