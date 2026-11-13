Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European. Inteligența artificială și războiul din Ucraina, pe agenda liderilor UE

Președintele Nicușor Dan participă vineri, de la ora 12:00, la reuniunea informală a Consiliului European, organizată la Dublin, unde liderii europeni vor discuta despre dezvoltarea inteligenței artificiale și poziția UE în competiția globală din acest domeniu. Pe agenda întâlnirii se află și propunerea premierului italian Giorgia Meloni privind transmiterea unui mesaj coordonat al Uniunii Europene în negocierile de pace pentru Ucraina, precum și cele mai recente evoluții ale războiului.

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