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Politică

Nicușor Dan merge la Summitul Francofoniei din Cambodgia. Dacian Cioloș, candidatul României

a Scris de alexandra ionescu
Nicușor Dan merge la Summitul Francofoniei din Cambodgia. Dacian Cioloș, candidatul României
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Președintele Nicușor Dan va participa la cea de-a 20-a ediție a Sommet-ului Francofoniei, organizată în Cambodgia, în perioada 15-16 noiembrie 2026. Unul dintre principalele momente ale reuniunii va fi alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) pentru mandatul 2027-2030. România îl susține pentru această funcție pe fostul premier și comisar european Dacian Cioloș.

Sursa: Realitatea

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