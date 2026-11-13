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Politică

Nicușor Dan merge să-l susțină personal pe Dacian Cioloș: Ar putea obține una dintre cele mai înalte funcții deținute de un român

l Scris de lucian negrea, reporter
Nicușor Dan merge să-l susțină personal pe Dacian Cioloș: Ar putea obține una dintre cele mai înalte funcții deținute de un român
Aosom
Președintele Nicușor Dan merge în Cambodgia pentru a face lobby în susținerea lui Dacian Ciololoș, la șefia Francofoniei mondiale

Sursa: Stiri Pe Surse

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