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Politică

Nicușor Dan, noi explicații după ce l-a interzis la Cotroceni pe Ovidiu Vanghele: "Eu nu sunt un gunoi"

t Scris de tiberiu vasile
Nicușor Dan, noi explicații după ce l-a interzis la Cotroceni pe Ovidiu Vanghele: "Eu nu sunt un gunoi"
Aosom
Președintele Nicușor Dan a revenit joi cu explicații în legătură cu situația jurnalistului Ovidiu Vanghele.

Sursa: Dcnews

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