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Politică

Nicușor Dan, noi referiri la AUR după conferința de presă de la Cotroceni: „Dialogul cu susținătorii AUR este necesar”

a Scris de andrei stan
Nicușor Dan, noi referiri la AUR după conferința de presă de la Cotroceni: „Dialogul cu susținătorii AUR este necesar”
Aosom
Președintele Nicușor Dan a făcut, joi scurte precizări după conferința de presă pe care a susținut-o marți seară la Palatul Cotroceni, după ce declarațiile șefului statului au declanșat critici în spațiul public, inclusiv despre modul în care și-a argumentat decizia despre excluderea AUR din orice fel de formulă de guvernare. Șeful statului a pledat pentru …

Sursa: Hotnews

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