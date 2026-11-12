Nicușor Dan, noi referiri la AUR după conferința de presă de la Cotroceni: „Dialogul cu susținătorii AUR este necesar”

Președintele Nicușor Dan a făcut, joi scurte precizări după conferința de presă pe care a susținut-o marți seară la Palatul Cotroceni, după ce declarațiile șefului statului au declanșat critici în spațiul public, inclusiv despre modul în care și-a argumentat decizia despre excluderea AUR din orice fel de formulă de guvernare. Șeful statului a pledat pentru …

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