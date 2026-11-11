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Politică

Nicușor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene de la Dublin şi la Consiliul European informal

ș Scris de ștefan borcea
Nicușor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene de la Dublin şi la Consiliul European informal
Aosom
Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi, la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda la Dublin, cu tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”. Summitul va reuni lideri din întreaga Europă.

Sursa: Adevarul

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