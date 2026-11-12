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Politică

Nicușor Dan participă la reuniunea Comunității Politice Europene, la Dublin. Agenda evenimentului

b Scris de bogdan enache
Nicușor Dan participă la reuniunea Comunității Politice Europene, la Dublin. Agenda evenimentului
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Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă joi, la cea de-a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda la Dublin, cu tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”. Summitul reunește lideri din întreaga Europă pentru discuţii privind principalele provocări cu care se confruntă continentul, cu accent pe securitate, competitivitate şi rezilienţă.Vineri, şeful statului va participa la reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda, în calitate de ţară care deţine în prezent Preşedinţia Consiliului UE.

Sursa: Digi24

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