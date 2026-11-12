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Politică

Nicușor Dan, precizări după ce l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu sunt un gunoi. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean se adresează astfel președintelui? Că poate să dea în cap”

c Scris de cristian otopeanu
Nicușor Dan, precizări după ce l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu sunt un gunoi. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean se adresează astfel președintelui? Că poate să dea în cap”
Aosom
Președintele Nicușor Dan a făcut mai multe precizări joi, 12 noiembrie, după participarea la Summitul Comunității Politice Europen de la Dublin, referitoare la interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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