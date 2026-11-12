Nicușor Dan, precizări după ce l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu sunt un gunoi. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean se adresează astfel președintelui? Că poate să dea în cap”
Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | LCitește mai departe la sursa originală
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