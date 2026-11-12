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Politică

Nicușor Dan, replică tăioasă unui jurnalist care i-a cerut explicații despre șeful SPP: „Nu vreți să vă oferim puțină răzbunare?”

r Scris de raluca stepanov
Nicușor Dan, replică tăioasă unui jurnalist care i-a cerut explicații despre șeful SPP: „Nu vreți să vă oferim puțină răzbunare?”
Aosom
Un schimb tensionat de replici a avut loc joi seară, la Dublin, între președintele Nicușor Dan și un jurnalist care i-a reproșat că îl menține în funcție pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, în ciuda controverselor legate de trecutul acestuia.

Sursa: Adevarul

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