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Politică

Nicușor Dan s-a întâlnit la Dublin cu cancelarul german Friedrich Merz. Care au fost temele de discuție

a Scris de adrian nicolae
Nicușor Dan s-a întâlnit la Dublin cu cancelarul german Friedrich Merz. Care au fost temele de discuție
Aosom
Președintele Nicușor Dan și cancelarul german Friedrich Merz au discutat, la Dublin, despre bugetul UE, Republica Moldova și apărare, în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene. Într-o postare pe Facebook, Nicușor Dan a detaliat temele discuției pe care a avut-o cu Friedrich Merz în marja Summitului Comunității Politice Europene. „M-am bucurat să mă întâlnesc, în marja […]

Sursa: Gandul

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