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Politică

Nicușor Dan spune că votul procuroarei generale, dat în CSM împotriva investigării unei posibile ingerințe comise chiar de ea, nu e conflict de interese, ci „exercitarea unei competențe”

v Scris de viorela marin
Nicușor Dan spune că votul procuroarei generale, dat în CSM împotriva investigării unei posibile ingerințe comise chiar de ea, nu e conflict de interese, ci „exercitarea unei competențe”
Aosom
Președintele Nicușor Dan a răspuns joi seară întrebării HotNews referitoare la votul dat de procurorul general Cristina Chiriac în cadrul Secţiei pentru procurori a CSM, într-o cauză care o viza direct. Despre acest caz, șeful statului refuzase să îi răspundă în urmă cu două seri jurnalistului de investigație Ovidiu Vanghele, pe care l-a anunțat în …

Sursa: Hotnews

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