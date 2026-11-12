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Politică

Nicuşor Dan vrea dialog cu susţinătorii AUR: "Partidul are datoria să depășească etapa protestului"

d Scris de doinița manic
Nicuşor Dan vrea dialog cu susţinătorii AUR: "Partidul are datoria să depășească etapa protestului"
Aosom
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că dialogul cu susţinătorii AUR este necesar.

Sursa: Dcnews

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