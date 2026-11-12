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Politică

Nostalgia comunismului, în Europa: Unul din cinci cehi și peste o treime dintre slovaci cred că era mai bine înainte de 1989

m Scris de maria miron
Nostalgia comunismului, în Europa: Unul din cinci cehi și peste o treime dintre slovaci cred că era mai bine înainte de 1989
Aosom
Aproape 20% dintre cehi și 37% dintre slovaci consideră că viața ar fi fost mai bună dacă regimul comunist nu ar fi căzut în 1989. Un sondaj realizat în cele două țări arată diferențe importante între generații și între alegătorii partidelor politice.

Sursa: Mediafax Ro

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