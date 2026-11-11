 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Noua manevră a lui Putin la negocierile pentru pacea din Ucraina din Abu Dhabi. Rusia propune acorduri de neagresiune cu unele state NATO

v Scris de viorica marin
Noua manevră a lui Putin la negocierile pentru pacea din Ucraina din Abu Dhabi. Rusia propune acorduri de neagresiune cu unele state NATO
Aosom
Moscova ia în calcul încheierea unor acorduri bilaterale de neagresiune cu anumite state membre NATO, în cadrul unei noi arhitecturi de securitate europene. Propunerea a fost prezentată de un diplomat rus în contextul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech