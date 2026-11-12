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Politică

„Nu este nevoie să reinventăm roata”. Liderii europeni resping eforturile Rusiei de a reforma arhitectura de securitate a continentului

a Scris de ana-maria gherghiță
„Nu este nevoie să reinventăm roata”. Liderii europeni resping eforturile Rusiei de a reforma arhitectura de securitate a continentului
Aosom
Liderii europeni au respins eforturile lui Vladimir Putin de a reforma arhitectura de securitate a continentului în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, în timp ce Volodimir Zelenski i-a avertizat pe aliați că Washingtonul și Moscova discutau deja această chestiune, relatează Financial Times.

Sursa: Digi24

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