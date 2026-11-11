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Politică

„Nu ești șef pe plantație! Jurnaliștii nu trebuie să-ți pupe inelul”. Elena Lasconi, atac la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni

m Scris de marius vale
„Nu ești șef pe plantație! Jurnaliștii nu trebuie să-ți pupe inelul”. Elena Lasconi, atac la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni
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Elena Lasconi critică, într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, atitudinea față de presă a celor aflați în funcții publice, în contextul scandalului izbucnit după ce președintele Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni. Fosta candidată la alegerile prezidențiale avertizează că libertatea de exprimare și democrația sunt mai importante decât orgoliul politicienilor.

Sursa: Mediafax Ro

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